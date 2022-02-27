«Расскажи, кто в Драконе»: Валерии предлагают баснословные суммы за имена участников шоу «Маска»

Исполнительница Валерия призналась, что ей звонят и предлагают деньги за рассекреченные имена участников шоу «Маска».

Певица объясняет таким людям, что она сама не знает, кто скрывается за масками героев музыкального шоу.

«Я 100 раз пересмотрела на YouTube оба выпуска, перечитала десятки биографий, предположила разные версии. Это все очень интересно, но пока туманно: то, что нам здесь видится и слышится, очень отличается от телекартинки. Акустика совсем другая», – заявила Валерия.

Валерия рассказала, что ее годовалая внучка с удовольствием смотрит шоу, где ее бабушка сидит в кресле жюри:

«Селинке очень умеренно дают просматривать мультики, и тут первый раз «Маска» была. Она увидела меня, сразу же узнала — я ведь смеюсь очень специфически. И как давай за мной все повторять!».

«Это очень смешно, когда звонят взрослые серьезные дядьки, которые даже телевизор, наверно, не смотрят, и просят: «Ну, расскажи, кто в Драконе, кто в Осьминоге. Мы, мол, тут ставим огромные суммы, а ты ведь наверняка всех знаешь! В долю тебя возьмем. Не верят, что мы, судьи, действительно, честно пытаемся всех разгадать. Наш бонус заключается лишь в том, что какие-то привычки коллег по сцене нам больше знакомы», – призналась Валерия в беседе со starhit.ru.

Напомним, ранее Валерия в платье-бюстье с вырезом выступила на юбилейном концерте композитора Виктора Дробыша.

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