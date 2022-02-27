Ортман с модной прической «розетка» и юбкой мидакси пришла поддержать Малинина на шоу «Две звезды»

Александр и Никита Малинин дошли до финала шоу «Две звезды» на Первом канале. А впервые о старшем сыне народного артиста, как о музыканте, узнали на «Фабрике звезд». Там же обрела популярность и певица Ирина Ортман.

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Сейчас Ирина Ортман пришла на ТВ поддержать Никиту и Александра Малинина на конкурсе «Две звезды», но вовсе не из-за «Фабрики». В личном блоге артистка рассказала, что много лет пела у исполнителя хита «Напрасные слова» и очень благодарна ему за то, что он помог ей когда-то своими цеными профессиональными советами.

На запись программы Ирина Ортман пришла в белом костюме с юбкой мидакси, сделав на голове модную прическу «розетку» с челкой-шторкой.

Эксперт по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева отмечала, что такие укладки идут практически всем типам внешности. Кроме того, уместны почти в любой ситуации. С ней можно выйти и на сцену, и явиться на работу или учебу, и просто прогуляться.

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