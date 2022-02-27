«Как на маму похожа»: Эвелина Бледанс показала редкие снимки из семейного альбома

Актриса Эвелина Бледанс разместила в личном микроблоге ролик, в котором собрала лучшие воспоминания о родителях.

В родительскую субботу Эвелина Бледанс вместе с сыном Семеном сходили в церковь и помолились за мир во всем мире. Также актриса вспомнила своих усопших родственников.

Бледанс показала, какими молодыми были ее родители. Также артистка представила кадры, где она еще совсем малышка. Эвелина собрала все фото и наложила на них песню «Родительский дом» в исполнении Льва Лещенко.

«Тамилочка, родная, очень жаль, что ты так рано ушла», «Какие все красивые», «Как на маму похожа», «Какие хорошие фотографии», «Благодарен вашим родителям, что родили такую красавицу», «На папу тоже очень похожа», «Какие классные фото делали раньше, можно потрогать и почувствовать то время», – написали поклонники Эвелины Бледанс в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Бледанс рассказала, как скрыла расставание с бывшим мужем – бизнесменом Александром Семиным.

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