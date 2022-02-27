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Внучек порадовал! Эмин закружил моложавую бабушку в танце и показал архивные фото с ней

Эмин Агаларов почитает своих предков.

Внучек порадовал! Эмин закружил моложавую бабушку в танце и показал архивные фото с ней
Эмин с бабушкой. Фото: instagram.com/griltamara/

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов воспитан в традиционных азербайджанских ценностях, которые предписывают почтение предков.

Артист очень уважительно относится к родителям, а со своей бабушкой Тамарой Федоровной и вовсе частенько появляется на светских мероприятиях, не стесняясь демонстрировать свои теплые чувства к пожилой, но довольно моложавой родственнице.

Эмин с бабушкой. Фото: instagram.com/eminofficial/

В личном блоге Эмин поздравил ее с днем рождения и обнародовал несколько кадров из личного архива. На них он кружится с бабушкой в танце и совсем маленьким сидит у нее на ручках.

Эмин с бабушкой. Фото: instagram.com/eminofficial/

«Самая чудесная бабушка в мире! С твоим юбилеем! Будь здорова и очень счастлива, мы всегда рядом», — написал Эмин в личном блоге.

Эмин с бабушкой. Фото: instagram.com/eminofficial/

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