«Друг друга поддерживаем»: Анна Калашникова показала редкие фото с младшим братом

Исполнительница Анна Калашникова опубликовала в личном микроблоге архивные кадры с братом Константном Калашниковым. Таким способом знаменитость поздравила друга и коллегу с днем рождения.

Анна призналась, что с детских лет не расстается с младшим братом. Константин для певицы – верный приятель и помощник.

«Нелегкое нынче время… Хочется пожелать всем терпения и сил, я верю в то, что совсем скоро все закончится. Единственное, что меня радует, так это то, что сегодня день рождения у моего младшего брата Константина Калашникова», – написала Анна.

Анна Калашникова рассказала, что ее брат владеет собственным музыкальным лейблом.

«Я поздравляю с днем рождения музыкального продюсера, владельца своего собственного лейбла, автора многих моих песен. А также вы его знаете под ником Bo$ton с его хитами «Снег», «Моя вселенная», «Холодная как лед»», – добавила Калашникова.

«Я помню себя с трех лет, как родился мой братик. С тех пор мы не разлей вода. И в школе, и в студенческие годы, и по жизни – мы вместе. В студенческие годы у нас с братом была своя группа HOT LINE «Горячая Линия», начинали вместе в дуэте творческую карьеру и до сих пор развиваемся в ней. Мы постоянно друг друга поддерживаем. Это так круто, когда брат и сестра дружат!», – призналась Анна Калашникова.

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