«Не выбираю быть против российской армии»: Тина Канделаки заявила о гневных комментариях в свой адрес

Бизнесвумен Тина Канделаки подчеркнула, что в мире сейчас непростая обстановка. И важно оставаться гуманным человеком.

Телеведущая поддерживает российскую армию, которая выполняет спецоперацию на Украине.

«Я думаю, что все понимают: в любом конфликте и противостоянии имеет место информационная война. Сейчас я вижу, сколько проклятий льется в социальных сетях. Я не о словах в мой адрес, хотя, если вы перечитаете мой предыдущий пост, то увидите, что там было предостережение от фейков информационного противостояния и указание на непоследовательность людей, которым одни украинцы вдруг оказались дороже других украинцев», – написала Тина.

«Да, я не выбираю быть против российской армии на этой войне, но это не значит, что я не хочу мирного разрешения. Это правда, что многие годы я работала в Киеве и была последним человеком, который хотел поставить под сомнение всю информацию с украинской стороны», – высказалась Канделаки в личном микроблоге.

Напомним, ранее Тина Канделаки порассуждала об отношениях между женщинами и мужчинами.

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