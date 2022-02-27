«Оказалась не готова к самоизоляции»: Александра Ревенко была вынуждена пойти к психиатру

Актриса рассказала о том, что с ней случилось за последнее время.

Исполнительница главной роли в сериале «Звоните ДиКаприо!» Александра Ревенко объяснила, зачем обращалась к психиатру.

Артистка ощутила тревогу во время пандемии.

«Я оказалась не готова к самоизоляции, постоянно ощущала опасность, поэтому и обратилась за помощью к специалисту. Вместе мы быстро проработали все волнующие меня моменты. Несколько месяцев назад моя психотерапевт сказала, что мне уже не нужно к ней ходить. Я и сама чувствую, что больше потребности нет», — объяснила звезда сериала «Содержанки».

А недавно Александра Ревенко стала участницей шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия». Актриса призналась, что с головой ушла в омут пируэтов и ритмичных шагов.

«В театральном институте мы тренировались у станка, нам преподавали полонез — вот и вся моя подготовка. Я и не думала, что когда-нибудь начну всерьез заниматься, разбираться в тонкостях. Я, например, не знала, что для каждого танца нужны особенные туфли. И таких моментов множество! Для меня это новый мир», – ответила Александра в aif.ru.

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