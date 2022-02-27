«Наша сладкая чемпионка»: Ягудин похвастался похожей на пупсика дочкой с танцевально-акробатическими па

Алексей Ягудин порадовал своих поклонников милым видео с 6-летней дочкой Мишель. Белокурая малышка, похожая на трогательного пупсика, исполнила под музыку танцевально-акробатические па, восхитив родителей и фолловеров.
«Наша с Татьяной сладкая чемпионка», — подписал кадры фигурист.
В декабре Мишель действительно получила золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике.
Мишель — младшая дочь спортсменов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. Они поженились официально в 2016 году, хотя до этого много лет жили в гражданском браке. Также они воспитывают дочь Лизу, которая родилась в 2009 году.
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