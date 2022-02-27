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«Наша сладкая чемпионка»: Ягудин похвастался похожей на пупсика дочкой с танцевально-акробатическими па

Мишель Ягудина тоже увлекается спортом, как и ее родители.

«Наша сладкая чемпионка»: Ягудин похвастался похожей на пупсика дочкой с танцевально-акробатическими па
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Алексей Ягудин порадовал своих поклонников милым видео с 6-летней дочкой Мишель. Белокурая малышка, похожая на трогательного пупсика, исполнила под музыку танцевально-акробатические па, восхитив родителей и фолловеров.

«Наша с Татьяной сладкая чемпионка», — подписал кадры фигурист.

В декабре Мишель действительно получила золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике.

Мишель — младшая дочь спортсменов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. Они поженились официально в 2016 году, хотя до этого много лет жили в гражданском браке. Также они воспитывают дочь Лизу, которая родилась в 2009 году.

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