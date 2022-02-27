«Сдаю в ремонт, ставлю заплатки»: почему Васильев носит одни и те же джинсы много лет

Александр Васильев хоть и выглядит на экране настоящим франтом, иногда носит брюки из денима.

Историк моды Александр Васильев на YouTube-шоу Formulamodis рассказал, что в его гардеробе имеются джинсы. Хотя на экране он появляется исключительно в добротных костюмах. Всего в его коллекции стильных комплектов с пиджаками около 200 штук, и практически все они российского производства.

Ведущий надевает джинсы в дорогу, поскольку они действительно очень удобны для этой цели. И эти брюки из денима у Васильева единственные!

«Эта пара джинсов очень выношенная, очень рваненькая, я ее сдавал в ремонт. Я совершенно не стесняюсь того, что сдаю вещи в ремонт и ставлю на них заплатки, потому что я очень глубоко отношусь к окружающей среде и не хочу быть еще одним засорителем нашей атмосферы», — сказал Васильев.

Ведущий также сообщил, что сортирует свою помойку на стекло, бумагу и пластик, чтобы поддержать экологию.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.