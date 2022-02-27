Умер народный артист Борис Соколов

26 февраля умер народный артист России Борис Соколов, о чем сообщил сайт Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где он служил. О причинах смерти, месте и времени прощания пока не сообщается.

«Его очень любили в театре – за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту. Последний его спектакль – лирическая трагикомедия «С тобой и без тебя», где Соколов сыграл сильного и нежного Сэма», — написали о нем коллеги.

Кинозрители помнят Соколова по ролям в фильмах «Синдикат-2», «А был ли Каротин», запомнили по сериалам «Мужчины не плачут», «Черный ворон», «Улицы разбитых фонарей», «Белая гвардия» и многим другим.

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