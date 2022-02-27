«В бассейне с бабулечкой кувыркаюсь»: Шаляпин застал врасплох неожиданным признанием

Артист стал участником программы с Лерой Кудрявцевой.

Накануне в студии программы «Секрет на миллион» гостьей Леры Кудрявцевой стала актриса Дарья Юргенс. Звезда сериала «Морские дьяволы» и фильма «Брат-2» рассказала о карьере и личной жизни, а появившийся в студии Прохор Шаляпин отметил, почему Дарья не стала суперпопулярной.

По мнению артиста, роли в кино и сериалах не приносят такой звездности, как, например, скандалы, романы и прочие дела амурные.

«Я выхожу, пою народные песни — это не так интересно. А в бассейне с бабулечкой я кувыркаюсь – это всем интересно, миллионы просмотров! Жизнь такая, придется кувыркаться дальше», — объяснился Шаляпин.

Напомним, осенью прошлого года Прохор Шаляпин стал вдовцом.

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