«И снова холостой»: Курбан Омаров потерял новую возлюбленную на прогулке в Венеции

Развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова был темой для обсуждений на протяжении многих месяцев. Экс-супруги периодически кидают камни в огороды друг друга, но и о личной жизни не забывают.

Так, недавно стало известно, что бизнесмен закрутил роман с еще пока официальной женой футболиста сборной России Федора Кудряшова – Анастасией. Парочка отправилась в путешествие по Италии, а накануне прибыла в Венецию.

В своем инстаграме Курбан опубликовал короткое видео, на котором запечатлел поездку на гондоле по каналу. Возлюбленной его при этом рядом не оказалось. По замыслу блогера – она упала в воду.

«И снова холостой. Я на самом деле с сумкой путешествую, а вам голову дурю, шутник чертов», — подписал кадры Омаров.

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