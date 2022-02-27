Муцениеце после обвинений в «запущенности» и «пенсионерском» виде пришла на радио без макияжа

Не совсем понятно, чем не угодила Агата Муцениеце блогеру Лене Миро, но она посвятила актрисе далеко не один пост. По традиции акула пера вовсе не хвалила звезду «Закрытой школы».

Она обвиняла ее в «запущенности», разглядывая какие-то лишние объемы у экс-жены Павла Прилучного. Потом и вовсе написала, что она выглядит «пенсионеркой».

А между тем, Агата Муцениеце активно занимается спортом, каждый день бегает, ходит в спортзал и регулярно посещает косметолога. Впрочем, всем не угодишь.

Накануне Агата Муцениеце и вовсе показала свою внешность без прикрас, придя на радио без макияжа и укладки. На обычном селфи актриса выглядела свежо и молодо.

А вам нравится внешность Агаты Муцениеце?

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