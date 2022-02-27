Новости шоу-бизнеса: пьяная Гузеева упала на сцене, Михалкова вынесла сор из избы, тайный поклонник невестки Королевой

Самые читаемые новости из мира звезд за 26 февраля – в обзоре Teleprogramma.pro.

Российские звезды начали массово создавать Telegram-каналы, а Лариса Гузеева тем временем вспомнила, как вышла пьяной на сцену и упала во время спектакля. Пока невестка Наташи Королевой хвастается роскошным букетом от неизвестного поклонника, Лолита переживает за дочь и маму, которые остались в Киеве. Эти и другие самые популярные новости – в обзоре Teleprogramma.pro.

Пьяная Лариса Гузеева упала на сцене

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева довольно часто вспоминает свое прошлое. А оно у звезды было бурным – с вечеринками и алкоголем. Накануне она рассказала, как однажды так пристрастилась к крепким напиткам, что не побоялась выйти пьяной на сцену театра.

Алкоголь настолько раскрепостил Гузееву, что сначала она «начала нести отсебятину», а затем и вовсе упала перед зрительным залом.

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Галкин, Лазарев и другие звезды массово переходят в Telegram

Накануне Роскомнадзор частично частично ограничил доступ к социальной сети Facebook. Тоже самое в любую минуту может случиться и с Instagram, который также принадлежит компании Meta.

Звезды, чувствуя неладное, начали массово перебираться в Telegram, создавая там собственные каналы. В числе первых это сделали Максим Галкин, Сергей Лазарев, Оксана Самойлова и многие другие.

«Чтобы мы с вами могли найтись на случай разных непредвиденных обстоятельств, я завел Telegram-канал. Пока там ничего нет, но буду тоже что-то публиковать. Надеюсь на хорошее», — сказал Галкин.

Надежда Михалкова вынесла сор из избы

На днях Надежда Михалкова представила сериал «Номинация», в котором не только сыграла дочь режиссера, но и выступила со-автором сценария и режиссером.

Младшая дочь Никиты Михалкова рассказала об обратной, скрытой от зрителя стороне кино.

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Невестка Королевой похвасталась роскошным букетом от тайного поклонника

Больше года назад единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип сделал предложение своей возлюбленной – стриптизерше Мелиссе Волынкиной.

Недавно пара съехала из особняка артистки и решила обустраивать быт в московской квартире. А накануне Мелисса похвасталась роскошным букетом от тайного поклонника. Кто мог подарить такую красоту – экс-танцовщица не подозревает.

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Лолита переживает за дочь и маму

Лолита мечтает увидеть живыми и здоровыми своих дочь и маму, которые находятся в Киеве. Милявская просит, чтобы открыли гуманитарный коридор и выпустили стариков, женщин и детей в безопасное место.

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Рассказывая об этом в инстаграме, певица едва сдерживала слезы.

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