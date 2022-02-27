«Жизнь больше не имеет смысла»: Чехова призналась, что с ней происходит

Анфиса Чехова уехала на Бали. В последний момент телеведущая хотела отменить поездку, но все-таки решила отдохнуть. По ее словам, в последнее время с ней случилось эмоциональное выгорание, поэтому путешествие можно назвать вынужденным. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Последние два месяца я нахожусь в состоянии абсолютного эмоционального выгорания! Мне стало казаться, что жизнь в этом мире вообще не имеет никакого смысла. устала надевать маску оптимиста. Энергии хватает только на то, чтобы спать и иногда есть…», — рассказала Чехова.

Добавим, 44-летняя Чехова вслед за многими звездами шоу-бизнеса создала телеграм-канал. Хотя звезда не уверена, что будет там активна.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.