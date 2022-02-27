«Да, постарела»: изменившаяся до неузнаваемости Татьяна Догилева удивила своим решением

В последнее время Татьяна Догилева сильно изменилась. Актриса поправилась и не собирается бороться с признаками старения. Звезда отмечает, что ей хватает жизненной мудрости принимать себя такой, какая есть.

«Да, я постарела, я поправилась, я изменилась. Но перестала биться за молодость. Я просто такая, какая есть. Это не хорошо и не плохо», — объясняет знаменитость в интервью MK.RU.

По словам Татьяны Догилевой, она с уважением относится к тем, кто борется с признаками старения самыми разными способами.

Напомним, недавно Вера Алентова рассказала правду о своих пластических операциях. Оказалось, что актриса четыре раза обращалась к специалистам.

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