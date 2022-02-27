Попытка ограбления: в особняк Маши Распутиной пытались проникнуть неизвестные лица

Маша Распутина и ее супруг Виктор Захаров живут в подмосковной деревне Таганьково в роскошном 4-этажном особняке. Перед новым годом в него пытались проникнуть злоумышленники. Об этом в полиции заявил муж певицы. Он сообщил, что в дом пытались вломиться, когда дома никого не было.

«Поступило заявление о том, что ночью в деревне Таганьково неизвестные пытались взломать дверь в дом, заявитель попросил зафиксировать повреждения входной двери», — сообщил источник «Комсомольской правде».

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В результате проверки полицейские так и не установили личности злоумышленников. Оперативники предполагают, что несостоявшиеся грабители знали, в чей дом пытаются проникнуть, так как главные ворота особняка украшены инициалами Маши Распутиной.

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