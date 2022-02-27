Из больницы за решетку: стало известно, что ждет актера Николаева в ближайшем будущем

Недавно Валерий Николаев попал в психдиспансер. Предварительно 56-летний актер должен закончить курс лечения на следующей неделе. Если врачи констатируют, то Николаев вернется в спецприемник: досидеть оставшееся — 13 суток.

Ранее стало известно, что Валерий Николаев взял кредит на авто, из-за которого и оказался в камере. Ведь права вождения он был лишен до сентября. Однако не вытерпел и сел за руль.

«У Валерия не только автокредит. Он еще один взял кредит – говорят на свое кино. Но до этого в марте сам собирался снятся в каком-то проекте: говорил, что первый день съемочный выпадает на 21-е день свадьбы любимой дочери, поэтому поздравит молодых в другой день. Надеемся, что он вернется в строй и будет снимать, сниматься, зарабатывать, отдавать кредиты», — рассказала коллега Николаева «Комсомольской правде».

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