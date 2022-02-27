«Вся моя жизнь принадлежит ей»: Кирилл Трубецкой восхищается Ренатой Литвиновой

Артист сблизился с той, кто является для него проявлением всего женственного.

Актер театра МХТ им. Чехова Кирилл Трубецкой признался, что Рената Литвинова гениально подходит к работе с артистами и материалом.

Трубецкой близок к Литвиновой. Но их дружба зародилась не сразу.

«Здесь от меня ничего не зависело. Видимо, были какие-то разговоры, мы ездили на гастроли, много разговаривали, ну и как-то так постепенно. И все, в этом нет ничего специального. Я вообще не терплю людей, которые дружат с известными людьми. Ты же дружишь с человеком, а не с известной личностью», – заявил Трубецкой.

Несмотря на дружбу с Ренатой Литвиновой, артист на сцене подчиняется знаменитости безоговорочно. Трубецкой не забывает про субординацию:

«Она — главная, это никогда нельзя забывать. Есть люди, которые подчиняют себе людей, а есть люди, которые подчиняются. Я не считаю, что это зазорно. На данный момент вся моя жизнь принадлежит ей».

«Я не люблю, когда про нее говорят: странная. Она не странная, она парадоксальна. Потому что все, что она делает, это парадокс. Я считаю, что все, что она делает, — гениально. Она — Чехов нашего времени», – добавил артист в YouTube-шоу «Не принято обсуждать».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.