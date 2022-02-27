Сама нежность: Орбакайте в пудровом платье макси с пышной юбкой появилась на публике

Певица приняла участие в концерте Виктора Дробыша. Она выбрала романтичный лук для такого случая.

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она пошла по стопам своей мамы Аллы Пугачевой. Более того, артистка снимается в кино и играет в театре. Она обрела счастье и в личной жизни.

Певица вырастила сыновей Никиту Преснякова и Дени Байсарова. Теперь она воспитывает дочку Клавдию с мужем Михаилом Земцовым. Девочка в свои девять лет тоже поет. Но недавно звезда вернулась в Россию, а вот наследница осталась в Нью-Йорке, где ходит в школу.

Уже несколько раз Орбакайте появлялась на публике в ярких нарядах. Она готовится к гастролям. 26 февраля певица приняла участие в концерте Виктора Дробыша, который таким образом решил отметить 55-летие.

На сцене она появилась в романтическом образе. Артистка предстала в пудровом платье в пол с воздушной юбкой. Наряд с V-образным декольте подчеркнул ее хрупкую фигуру. Она исполнила свой хит «Свет твоей любви».

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие отметили, что певица выглядит очень молодо. «Какой нежный образ», «Настоящая принцесса», «Вообще не стареет», «Какой наряд! Платье волшебное», «Красота неописуемая», «Кристина прям цвете», — прокомментировали кадры подписчики. Также в концерте приняли участие: Валерия, Эмин, Наталья Подольская, Слава и другие известные персоны.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале