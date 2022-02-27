«Виктор Яковлевич, я люблю вас!»: Слава в модной джинсовке и с короной на голове появилась на юбилейном концерте Дробыша

Исполнительница Слава выбрала образ дерзкой императрицы для выступления на юбилейном концерте Виктора Дробыша.

Напомним, 26 февраля на площадке «ВТБ Арена» прошел большой юбилейный концерт композитора Дробыша.

Артистка Слава сделала совместное фото с виновником торжества. Певица надела корону с рубинами и жемчужный чокер в сочетании джинсовой жилеткой.

Слава поблагодарила Дробыша за написаные для нее песни. Артистка призналась в любви композитору.

«Только что в Москве прошел юбилейный концерт Виктора Яковлевича Дробыша. От всей души хочу сказать огромное спасибо этому человеку, Композитору с большой буквы за то, что своим творчеством создал из меня настоящую артистку! Каждый раз, исполняя его песни на сцене, хочу говорить ему спасибо, Виктор Яковлевич, я люблю вас!», – сообщила Слава в личном микроблоге.

«Какие нарядные», «Красавица! И еще с голосом обалденным!», «Какая красивая!», «Он крутой!», – написали поклонник звезд.

Напомним, ранее Виктор Дробыш высказался о шоу «Ты супер!».

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