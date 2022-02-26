«Сережа Великанов стал ей отцом»: внебрачная дочь Дарьи Юргенс не знает своего биологического папу

Звезда «Морских дьяволов» Дарья Юргенс заявила, что 18 лет назад родила дочь Александру. При этом знаменитость ничего не сказала о появлении ребенка биологическому отцу девочки.

Юргенс привыкла воспитывать своих детей без биологических отцов. Своего старшего сына Егора артистка оставила без Евгения Дятлова. Артистка отметила, что настоящий отец мальчика просто не вписывался в их семью с актером Петром Журавлевым. Именно он заменил Егору отца.

Свою внебрачную дочь Александру Дарья воспитывала с возлюбленным каскадером. Сергей Великанов смог стать папой для девочки. Именно поэтому Александра Лесникова не стремится узнать биологического родителя.

«Сережа Великанов стал ей отцом. Я ее не уговаривала. Все так произошло органично», – рассказала Юргенс в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Подтвердила слова Юргенс ее наследница. Александра Лесникова пришла в гости к Лере Кудрявцевой. Дочь актрисы призналась, что не страдает от отсутствия в ее жизни биологического отца.

Напомним, ранее Дарья Юргенс рассказала о знакомстве с первым мужем – артистом Евгением Дятловым.

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