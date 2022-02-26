«Бильярдный стол его добил»: Дарья Юргенс рассказала, как закрутила роман с каскадером

Артистка десять лет была одна прежде, чем встретить свою настоящую любовь.

Актриса Дарья Юргенс стала встречаться с каскадером Сергеем Великановым после съемок сериала «Морские дьяволы». Знаменитость признается, что очень сильно полюбила скромного мастера трюков.

Напомним, что Дарья Юргенс была замужем за Евгением Дятловым, а потом стала жить с Петром Журавлевым. Однако оба брака распались. Зато с партнером Сергеем Великановым артистка счастлива до сих пор.

Дарья познакомилась со скромным каскадером во время обучения трюков для сериала »Морские дьяволы». Дарья сама стала заигрывать с тренером по спецприемам. Юргенс говорит, что долго ухаживала за будущим возлюбленным.

Примечательно, что танец на бильярдном столе приковал каскадера к актрисе.

«Бильярдный стол его добил», – призналась Юргенс.

Актриса отметила, что Сергей Великанов был свободен на момент знакомства с ней. Да и Дарья уже десять лет ни с кем не состояла в романтических отношениях.

«Мне тяжелее не одинокой. Но сейчас я понимаю, что без него я не смогу», – заявила Юргенс об избраннике в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

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