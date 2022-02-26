«Он хочет вернуться»: адвокат рассказал, что принц Гарри решил привезти детей в Великобританию

Принц Гарри много лет жил во дворце и рос с братом принцем Уильямом. В 2018 году состоялась королевская свадьба. Он взял в жены американку Меган Маркл.

Сначала публика тепло принимала избранницу рыжеволосого принца. Вскоре она подарила ему наследника малыша Арчи. Но внук британской королевы два года назад перебрался в Америку вместе с семьей. Тогда Меган пожаловалась, что чувствовала себя дискомфортно в Великобритании.

Теперь пара живет в Калифорнии. У них родилась дочка Лилибет. Примечательно, что супруги лишь недавно впервые показали малышку публики. Они не возили ее в Англию к родственникам. Но теперь стало известно, что принц Гарри хочет вернуться на родину с детьми.

Однако он настаивал на том, чтобы при визитах в Великобританию его охраняли в усиленном режиме, поскольку американские секьюрити не наделены достаточными полномочиями. В этой просьбе Гарри было отказано, хотя он был готов сам оплатить все расходы.

«Само собой разумеется, что он хочет вернуться, чтобы увидеть семью и друзей и продолжать поддерживать благотворительные организации, которые так близки его сердцу», — пояснил адвокат Шахид Фатима, пишет The Sun.

А вот хочет ли Маркл приехать в Великобританию, умалчивается. Но скорее всего, она не сможет оставить детей без своего внимания, и тем более, провести длительное время без нее.

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