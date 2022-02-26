«Предложение в силе»: мама Риты Дакоты готова принять беженцев с Украины

Исполнительница переживает за тех, кто находится в Киеве.

Среди последних Stories личного микроблога исполнительницы Риты Дакоты появилась ее совместная фотография с мамой. Таким образом знаменитость напомнила, что ее мама открыла двери своей квартиры для беженцев.

Сама Рита Дакота находится на Бали. Певица улетела туда с возлюбленным Федором Белогаем и дочерью Мией до начала спецоперации на Украине. Рита рассказала, что ее мама хочет позаботиться о пострадавших.

«К моей маме так никто и не вызвался. Но предложение в силе. Мама приютит беженцев у себя», – сообщила в Stories личного микроблога Рита Дакота.

Напомним, ранее Рита Дакота заявила о блокировке своей российской карты. Знаменитость осталась на Бали без средств. Певица сомневается, нужно ли ей просить деньги у знакомых. Рита надеется, что вскоре она получит доступ к своим средствам.

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