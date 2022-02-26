Телеканал «Пятница!» прекратит сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit

Российский телеканал «Пятница!» объявил о разрыве сотрудничества с украинским продакшном TeenSpirit.

Это значит, что украинская компания больше не будет помогать в реализации шоу «Орел и решка».

В нынешней ситуации производство новых выпусков «Орла и решки» не представляется возможным. Об этом сообщила сайту Teleprogramma.pro пресс-служба телеканала.

К слову, ранее продюсер трэвел-шоу Марина Гранкина, живущая в Киеве, неоднозначно высказалась по поводу спецоперации на Украине. На скриншотах ее Instagram-аккаунта выражено недовольство ситуацией с коронавирусом и ситуацией на Украине.

Напомним, недавно артисты Екатерина Варнава, Александр Гудков и Александра Бортич снялись в комедии «Орел и решка» по мотивам тревел-шоу. Фильмом занималась создательница «Орла и решки» Нателла Крапивина.

14 февраля на «Кинопоиске» состоялась премьера комедии «Орел и решка». Сценарий к фильму писали три года.

Екатерина Варнава сыграла продюсера знаменитого шоу. Александра Бортич и Александр Молочников стали ведущими проекта. А вот Александру Гудкову выпала роль режиссера.

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