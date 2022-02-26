«Миндаль цветет»: Елена Захарова поделилась кадрами с отдыха на Кипре

Елена Захарова уже много лет снимается в кино. Многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Кадетство», а другие видели ее в картинах «Принцесса и нищенка», «Когда цветет сирень».

В последнее время актриса редко появляется на публике. Она посвящает время работе, а также своей дочке, которая родилась в 2017 году. Артистка скрывает даже имя малышки. Она лишь изредка рассказывает о наследнице.

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А на днях Елена уехала на гастроли. Вместе с труппой театра она оказалась на Кипре. В конце февраля актриса проводит время в теплом климате. Она поделилась кадрами, на которых позировала в брюках с лампасами и розовой футболке. Для удобства артистка надела кроссовки. Захарова прогулялась среди пальм. Она насладилась теплой погодой и показала красочную природу.

«Миндаль цветет, это необыкновенно красиво, а аромат! Гастроли с театром „Школа современной пьесы“ завтра спектакль „Город“», — написала звезда.

Поклонники были рады видеть Елену. Многие отметили, что она хорошо выглядит. «Какая красота», «Вы прекрасны! И рядом весна!», «Какая стройная», «Это идеально!», «Как вам идет все это, особенно цветы», «Миндаль цветет, и Лена тоже!», «Счастливая», «Очень солнечно! Завидуем», — прокомментировали кадры подписчики.

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