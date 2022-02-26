То в кюлотах, то в юбке: Навка показала, как семилетняя дочка учит дома китайский язык и играет на пианино

Фигуристка поделилась домашними кадрами. Оказалось, что Надежда Пескова даже спать ложиться с учебником в руках.

Татьяна Навка уже давно стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Теперь она занимается созданием ледовых шоу и участвует в телевизионных съемках.

Ее дочка Надежда Пескова в свои семь лет тоже занимается фигурным катанием. В прошлом году она пошла учится в первый класс. Однако с малых лет девочка также занимается дома. У малышки множество увлечений.

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Накануне Навка поделилась видео, на котором Надежда делает уроки. Можно увидеть, как она лежит на коврике и разглядывает карточки с китайскими словами.

Так в игровой форме она учит китайский язык. Малышка даже спать ложиться с учебником. А а других кадрах девочки в сером костюме с юбкой сидит за пианино в просторно зале. Навка следит за тем, как дочка играет и иногда также просит ее петь.

К слову, даже дома дочка Татьяны выглядит ярко. Фигуристка подловила ее, когда девочка красовалась у зеркала в клетчатых кюлотах.

Поклонники восхитились маленькой ученицей. Многие отметили, что она настоящая труженица. «Ну что за ребенок», «Просто прелесть», «Какая красивая», «Просто умничка, столько всего умеет», «А мы уже слышали, как она поет», «Будет просто настоящей леди», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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