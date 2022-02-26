«У меня десятка два таких же детей»: Александр Дьяченко не признает свою внебрачную дочь

Как отметил актер, он не собирается общаться с Эвелин.

Актер Александр Дьяченко не признает свою внебрачную дочь из Израиля Эвелин. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Она мне недавно позвонила. Хотела поехать к нему, когда он попал в больницу. Я сказала, что не надо ехать. Он не примет», — рассказала бабушка Эвелин.

Отметим, что Эвелин уже семь лет не может достучаться до сердца Александра Дьяченко. Она не так давно вышла замуж и мечтала, что отец поведет ее к алтарю. Но это не случилось.

«У меня десятка два таких же детей». Александр Дьяченко

Напомним, что мать Эвелин уверяла, что у нее был роман с Александром Дьяченко. Якобы это случилось, когда они были молодыми.

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