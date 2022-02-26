«Это кошмар!»: принц Уильям рассказал, как помогает делать прически дочери

Принц Уильям рассказал, как помогает делать прически дочери. Старший внук Елизаветы II признался, что смотрит обучающие ролики на YouTube, чтобы помогать 6-летней принцессе Шарлотте укладывать ее локоны.
«Никогда не пытайся сделать хвостик. Это кошмар!» — признался герцог своему отцу Чарльзу на одном из семейных торжеств.
«А ты пробовал сделать косичку? Это такое плетение волос очень сложное», — высказалась Кейт Миддлтон.
«Я могу сделать хвостик и всё. У меня недостаточно волос, чтобы практиковаться», — приводит издание Marie Claire слова Уильяма.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон счастливые многодетные родители. Герцоги воспитывают 8-летнего Джорджа, 6-летнюю Шарлотту и 3-летнего Луи.
Королевские родители стараются не баловать детей и воспитывать их в условиях, максимально приближенных к обычной жизни.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.