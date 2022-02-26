«Это кошмар!»: принц Уильям рассказал, как помогает делать прически дочери

Принц Уильям рассказал, как помогает делать прически дочери. Старший внук Елизаветы II признался, что смотрит обучающие ролики на YouTube, чтобы помогать 6-летней принцессе Шарлотте укладывать ее локоны.

«Никогда не пытайся сделать хвостик. Это кошмар!» — признался герцог своему отцу Чарльзу на одном из семейных торжеств. «А ты пробовал сделать косичку? Это такое плетение волос очень сложное», — высказалась Кейт Миддлтон. «Я могу сделать хвостик и всё. У меня недостаточно волос, чтобы практиковаться», — приводит издание Marie Claire слова Уильяма.

больше по теме Елизавета II призвала принца Уильяма и Кейт Миддлтон принять королевские полномочия Подданные королевы обеспокоены ее состоянием.