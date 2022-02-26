«Рискнул и поехал в Майами без нянек»: Киркоров объяснил, почему стал редко появляться в соцсетях

По словам поп-короля, он был и в роли папы, и в роли мамы.

Музыкант Филипп Киркоров объяснил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, почему стал редко появляться в соцсетях.

«У меня все заболели. И отец Бедрос, и сын Мартин, и няня, и повар. А я привитый дважды — держусь». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, в этом году он рискнул поехать в Майами без нянек. «Я за всех был. Испытал все прелести отцовской жизни. Они меня не подвели. Сами все делали. Даже сами хотели постирать вещи в стиральной машинке, но я не разрешил. А еще сын захотел стать кинозвездой. Сказал, что будет совмещать с карьерой футболиста», — заявил Филипп Киркоров.

Напомним, что у Филиппа Киркорова двое детей. Сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Они родились от суррогатной матери.

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