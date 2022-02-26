Визуально удлинила ноги: Подольская в мини-юбке лазурного цвета предстала на публике

Певица дала мастер-класс в Академии музыки Агутина. Она выбрала женственный образ в модном цвете для такого случая.

Наталья Подольская в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Певица продолжает выступать на сцене и записывать новые хиты. При этом она занимается и домашними делами.

Вместе с мужем Владимиром Пресняковым артистка воспитывает двоих детей. Артемию уже шесть лет, а вот Ивану всего один годик. Малыши прекрасно ладят между собой. Звезда даже берет наследников на концерты.

В последнее время Наталья часто участвует в разных съемках. Она старается выглядеть стильно и современно. После родов певица быстро вернулась в форму. Накануне она посетила Академию музыки Агутина.

Там артистка дала мастер класс для юных певцов. Она предстала на публике в водолазке и костюме лазурного цвета с мини-юбкой. Образ дополнили лоферы на тракторной подошве. В таком наряде ее ноги казались визуально длиннее.

Подольская поделилась своими профессиональными секретами и дала советы. Потом она с радостью фотографировалась с учениками академии.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она обладает идеальными ногами. «Какая красивая», «Ну что за чудо», «Наталья, вы умеете удивлять», «Ноги просто бесконечные», «Просто мисс Элегантность», «Как вам идет этот цвет», «Такая короткая юбчонка. Не каждая такую себе позволит», — прокомментировали кадры подписчики.

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