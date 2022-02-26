«Мы работаем над отношениями»: Арнольд Шварцнеггер показал нового члена семьи

Арнольд Шварцнеггер показал поклонникам нового члена семьи в своем микроблоге. Актеру на Рождество подарили щенка с карими глазами. Экс-губернатор дал новому питомцу кличку Шницель.

Щенок уже начинает знакомиться с обитателями дома актера. Арнольд Шварцнеггер хозяин собак по кличке Датч, Лапша и Черри, ослицы Лулу и пони Виски.

«Черри безостановочно показывает ей зубы, а Лулу пыталась ее растоптать, так что мы работаем над их отношениями. По крайней мере, Виски ничего не волнует, пока она получает свою еду», — рассказал Шварценеггер в своем Instagram.

Напомним, в феврале этого года Арнольд Шварцнеггер и его жена Мария Шрайвер официально расторгли брак. Бракоразводный процесс длился десять лет. Причиной многолетнего развода стал раздел имущества. Пара поженилась в 1986 году и за это время нажила много общей недвижимости. За десять лет развода у супругов появилась своя личная жизнь.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.