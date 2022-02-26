Сыграет роль в грядущей премьере: Марата Башарова взяли на работу во МХАТ имени Горького

Актер Марат Башаров сыграет одну из главных ролей в премьерном спектакле МХАТа имени Горького «Нежданно-негаданно». Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

Как заметил Кехман, он с удивлением узнал, что в театре «Школа современной пьесы» решили расстаться с актером. Такое решение принял худрук Иосиф Райхельгауз, сообщает lenta.ru.

«Что касается персонажа по фамилии Райхельгауз, я, на месте руководителя департамента культуры Москвы, счел бы правильным снять его с поста художественного руководителя за такое отношение к артисту в такое время». Владимир Кехман

Ранее Марат Башаров говорил, что его выгнали из театра за снимок с президентом Владимиром Путиным, который он подписал в соцсетях одним словом: «Спасибо!» Сам Райхельгауз отмечал, что причина в другом. Марат Башаров срывает спектакли из-за своих запоев.

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