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Сыграет роль в грядущей премьере: Марата Башарова взяли на работу во МХАТ имени Горького

Ранее актер лишился работы в театре «Школа современной пьесы».

Сыграет роль в грядущей премьере: Марата Башарова взяли на работу во МХАТ имени Горького
Марат Башаров. Фото: Globallookpress.com

Актер Марат Башаров сыграет одну из главных ролей в премьерном спектакле МХАТа имени Горького «Нежданно-негаданно». Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

Владимир Кехман
Владимир Кехман. Фото: Globallookpress.com

Как заметил Кехман, он с удивлением узнал, что в театре «Школа современной пьесы» решили расстаться с актером. Такое решение принял худрук Иосиф Райхельгауз, сообщает lenta.ru.

«Что касается персонажа по фамилии Райхельгауз, я, на месте руководителя департамента культуры Москвы, счел бы правильным снять его с поста художественного руководителя за такое отношение к артисту в такое время».

Владимир Кехман

Ранее Марат Башаров говорил, что его выгнали из театра за снимок с президентом Владимиром Путиным, который он подписал в соцсетях одним словом: «Спасибо!» Сам Райхельгауз отмечал, что причина в другом. Марат Башаров срывает спектакли из-за своих запоев.

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Владимир КехманВладимир ПутинИосиф РайхельгаузМарат БашаровМХАТ имени Горького