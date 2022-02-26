Принц Гарри подал в суд на британское издание за клевету

Принц Гарри подал в суд на британский таблоид Mail on Sunday за клевету. Издание опубликовало информацию, что внук Елизаветы II требует от британского правительства бесплатно предоставить ему и его жене Меган Маркл государственную охрану, когда они приедут на празднование Платинового юбилея к королеве в Великобританию этим летом. Герцог Сассекский такое заявление отрицает, как сообщает The Guardian.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри могут подать в суд из-за снимков папарацци Иностранные СМИ распространили кадры встречи Меган Маркл и принца Гарри с принцессой Евгенией и ее мужем в ресторане Санта-Барбары.

Ранее Меган Маркл уже выигрывала суд против The Mail on Sunday. Издание опубликовало серию статей с использованием личных писем герцогини с ее отцом Томасом.

Также напомним, что принц Гарри и Меган Маркл хотят подать в суд на издание, которое растиражировало фото ужина пары в одном из ресторанов Санта-Барбары с кузиной принца Гарри, принцессой Евгенией, и ее мужем Джеком Бруксбэнком.

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