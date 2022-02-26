«Будет девочка!»: Анна Калашникова посетила гендерную вечеринку на «Доме-2»

Среди последних публикаций личного микроблога Анны Калашниковой появилась фотография в ярком пиджаке и кожаных брюках. Знаменитость появилась в таком образе на проекте «Дом-2».

Калашникову пригласил Алексей Безус на вечеринку, где огласил пол своего будущего ребенка. Анна давно хотела девочку, поэтому она искренне порадовалась за друга. Поскольку участник «Дома-2» скоро станет отцом малышки.

«Мои любимые, мирного неба нам всем! Я всегда верю в лучшее. А вчера впервые побывала на поляне и поучаствовала в лобном «Дом-2». Ребята устроили гендерную вечеринку, где мы узнали пол ребеночка Алексея Безуса и его возлюбленной Татьяны. Ура! Будет девочка! Я так рада за ребят! Они большие молодцы!», – сообщила Анна.

К слову, Калашникова успела похвастаться ярким образом с длинной шубкой, туфлями и пиджаком цвета фуксии. К ним блондинка добавила кожаные лосины и боди.

Напомним, ранее Анна Калашникова составила образ, которому нужны были небольшие коррективы. Какие именно, рассказал стилист Никита Карстен.

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