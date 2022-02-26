«Решили работать над отношениями»: Джейсон Момоа и Лиза Боне попытаются спасти их брак

Актеры объявили о разводе в январе этого года.

Джейсон Момоа и Лиза Боне попытаются спасти их брак. Звезда «Аквамена» и «Игры престолов» снова переехал к жене в дом в Лос-Анджелесе.

«Джейсон вернулся к Лизе около двух недель назад, и они снова вместе. Они решили работать над отношениями, а не сдаваться, потому что они так много вложили друг в друга. Все надеются, что у них все получится», — сказал инсайдер, близкий к паре, изданию HollywoodLife.

Друзья пары называют причиной разлада, что они в последнее время проводила очень мало времени друг с другом. Джейсон Момоа занимался карьерой, а Лиза Боне занималась своей жизнью в Лос-Анджелесе с детьми.

Напомним, Момоа и Боне вместе уже больше 17 лет. Пара воспитывает двоих детей.

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