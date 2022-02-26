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«Это правильное решение»: Левандовский подтвердил, что Польша не собирается играть с Россией

Как отметил нападающий, он не может в данных условиях представить себе такой матч.

«Это правильное решение»: Левандовский подтвердил, что Польша не собирается играть с Россией
Роберт Левандовский. Фото: Globallookpress.com

Нападающий сборной Польши и один из лучших футболистов мира Роберт Левандовский заявил, что не собирается выходить на поле против команды России, даже если его стране будет засчитано техническое поражение.

Сборная России по футболу
Сборная России по футболу. Фото: Globallookpress.com

Он поддержал позицию главы Польского футбольного союза Цезария Кулеша. Ранее футбольный чиновник отмечал, что его страна не будет играть стыковой матч с Россией за право сыграть на чемпионате мира, сообщает rsport.ria.ru.

«Это правильное решение. Российские футболисты и болельщики не ответственны за это, но мы не можем притворяться, что ничего не происходит».

Роберт Левандовский

Напомним, что игра за право сыграть на чемпионате мира по футболу между Россией и Польшей должна пройти 24 марта. Победитель матча сыграет с лучшей командой в паре Швеция-Чехия.

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