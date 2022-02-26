«Человек творит полную дичь»: Айза-Лилуна Ай мечтает о санкциях против Елены Блиновской

Среди последних Stories личного микроблога телеведущей Айзы появилась запись, в которой она осуждает новый марафон Елены Блиновской.

Отметим, что за 15 тысяч рублей создательница марафона «Дружба» собирается научить правильно настраивать подсознание во имя мира на земле. А Айза назвала это хайпом на сложной ситуации в мире.

«Список санкций увеличивается, предлагаю ввести специальную санкцию против Блиновской, потому что человек творит полную дичь, дно вообще», – заявила Айза в личном микроблоге.

«Лена – сильный человек, с величайшей манией величия. И я не могу быть уверена, диагноз это, либо просто деньги и умение влиять на людей сделали свое дело. Большими деньгами может владеть лишь человек большого ума. Ни эзотерик, ни экстрасенс, ни любой другой духовный практик не должны в принципе к этому стремиться», – говорила ранее Айза о Блиновской.

Напомним, ранее Айза-Лилуна Ай рассказала о причине ухода от Гуфа. Знаменитость больше не могла терпеть измены первого мужа.

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