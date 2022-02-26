«Мы молимся»: Подольская привела подросших сыновей Преснякова в церковь

Певица решила провести утро на службе. Она вязла с собой наследников.

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она стала известна, когда приняла участие в «Фабрике звезд». Позже певица вышла замуж за Владимира Преснякова.

У пары подрастают дети: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Супруги часто возят детей на море. Но в последнее время артистка регулярно ездила на съемки. Свободное время она посвящает родным. Недавно у нее в гостях была сестра Юлиана.

Так как Россия проводит специальную операцию на Украине, многие звезды выражают беспокойство. Подольская утром 26 февраля отправилась в церковь на службу. С собой она взяла детей.

Маленький Иван был в принтованном пуховом комбинезоне. Ему помогал раздеться брат. Он тоже был утеплен в пуховик. Наталья запечатлела наследников, которые спокойно вели себя во время службы.

«Очень страшно и больно видеть, как растет ненависть людей. Как друзья становятся врагами. Мы молимся за мир! За любовь! За матерей, отцов и их детей», — написала артистки.

Многие восхитились наследниками Преснякова. «Как они выросли», «Какие хорошенькие детки», «Как замечательно, что они с вами даже на службе», «Впервые вижу, чтобы дети были такими спокойными», «Вызываете уважение», — стали писать пользователи Сети.

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