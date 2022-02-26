«Дочь Тося сидит в Англии и волнуется за меня»: Лазарева рассказала о ситуации в центре Киева

Как отметила певица и телеведущая, у них все спокойно.

Певица Татьяна Лазарева в прямом эфире Instagram честно рассказала, что происходит в центре Киева днем 26 февраля.

«Лишних передвижений я не собираюсь по городу, конечно, делать. Дети мои пусть беспокоятся о себе. Дочь Тося сидит в Англии и волнуется за меня. Я в центре Киева не волнуюсь. Дочь говорит: «Киев будут брать». Ну кто такое говорит? Мы все взрослые люди. Информацию надо тщательно проверять». Татьяна Лазарева

По словам Татьяны Лазаревой, она и без президента Украины Михаила Зеленского многое видит, что происходит кругом. «В Киеве нет никакого мародерства. Я в магазин сходила. В гости сходила, повстречалась с людьми. Там сын моего большого друга живет. У меня все в порядке», — заметила Татьяна Лазарева.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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