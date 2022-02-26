«О здоровье простых людей»: Эвелина Бледанс вместе с сыном помолилась за тех, кто находится на Украине

Артистка переживает за мирных жителей в месте, где проходит спецоперация.

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Эвелины Бледанс появилась запись, на которой знаменитость показала своего сына Семена в церкви. Мальчик молился за народы России и Украины.

Эвелина Бледанс сострадает тем, кто оказался в непростое время в Киеве и других городах Украины. Телеведущая надеется, что вскоре спецоперация закончится без больших жизненных потерь.

«Молим о здоровье простых людей и благоразумии сильных мира сего», – написала в своем микроблоге Эвелина.

Знаменитость показала, как ее сын Семен молится в храме.

Поклонники Бледанс были тронуты тем, как мальчик просил защиты для мирных граждан Украины и Донбасса.

«Семушка, Солнышко, твои молитвы – самые искренние», «Какие же вы умнички», «Семен такой молодец! искренний ребенок», «Тронуло до слез», – написали фолловеры Эвелины в комментариях под видео.

Напомним, ранее певица Эвелина Бледанс показала, как ее сын собирается в школу. Несмотря на особенность в развитии Семена, мальчик усердно занимается и имеет успехи в учебе.

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