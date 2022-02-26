«Станет первой ракеткой мира»: Виктория Боня восхитилась Даниилом Медведевым

Экс-участница шоу «Зевав в Африке» Виктория Боня опубликовала в Stories личного микроблога фотографию российского теннисиста Даниила Медведева. Таким образом знаменитость поздравила спортсмена с новым титулом.

Отметим, что Даниил Медведев станет первой ракеткой мира. С 28 февраля этого года Медведева будут считать лучшим игроком в теннис во всем мире.

Виктория Боня вспомнила другого теннисиста из России, который 22 года назад тоже был первой ракеткой мира, – Марата Сафина.

Боня призналась, что гордится обоими спортсменами.

«Хоть одна хорошая новость. Поздравляем Медведева! Ура! Российский теннисист Даниил Медведев с 28 февраля станет первой ракеткой мира. Ну, наконец-то, еще один наш спортсмен достиг высот, которых мы ждали 22 года. Марат Сафин в 200 году был первым», – написала в личном микроблоге Боня.

Напомним, ранее Данил Медведев занял второе место в финале открытого чемпионата Австралии Australian Open. Он проиграл испанскому игроку Рафаэлю Надалю.

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