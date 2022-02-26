Президент футбольного союза Польши заявил, что его страна отказывается играть с Россией в отборе на ЧМ

Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу.

Президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная его страны не будет проводить матч против команды России в отборе на чемпионат мира 2022 года.

«Хватит слов, нужны действия. В связи с обострением конфликта на Украине сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против команды России». Цезарий Кулеша

Как заметил Цезарий Кулеша, в сложившейся ситуации — это единственное правильное решение. По его словам, ведутся переговоры с федерациями футбола Швеции и Чехии, чтобы представить свою позицию Международной федерации футбола, сообщает ТАСС.

Сборная России должна сыграть с поляками 24 марта в Москве. В связи с конфликтом на Украине матч позже перенесли на нейтральное поле. Победитель этого матча 29 марта должен сыграть с победителем в паре Швеция и Чехия.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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