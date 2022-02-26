«Я хочу обнять свою семью»: Лолита Милявская переживает за дочь и пожилую маму

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Лолиты Милявской появилось видеообращение, где она оставила крик о помощи.

Лолита мечтает увидеть живыми и здоровыми своих дочь и маму, которые находятся в Киеве. Милявская просит, чтобы открыли гуманитарный коридор и выпустили стариков, женщин и детей в безопасное место.

«Боже, помоги! Я хочу обнять свою семью, как и миллионы, разделенные в это время!», – написала певица.

Исполнительница, едва сдерживая слезы, рассказала о переживаниях дочери Евы.

«Я вторые сутки сижу в детской комнате своего ребенка, периодически обнимая новые вещи, которые ей купила, чтобы при встрече ее порадовать», – подчеркнула Лолита.

«Моя дочь плакала два дня, а вчера сказала: «Мамочка, я не хочу умирать!». Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими. И говорить ничего не имею права, потому что многие сейчас занимаются поиском врагов. Единственная просьба, вернее, крик: пожалуйста, откройте гуманитарный коридор! Чтобы мирные жители в эпоху этой спецоперации могли покинуть страну», – резюмировала Лолита.

Напомним, ранее Лолита Милявская обратилась к российским и украинским дипломатам.

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