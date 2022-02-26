«Подают пример и вдохновляют»: принца Гарри и Меган Маркл удостоили престижной награды

Принца Гарри и Меган Маркл удостоили американской премии престижной награды за вклад в общественную жизнь страны. В прошлом году герцоги Сассекские запустили благотворительную программу по трудоустройству женщин. Кроме того, Меган остро подняла вопрос об оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком для американок.

«Мы рады вручить эту награду принцу Гарри и Меган, герцогу и герцогине Сассекским, которые вместе откликнулись на призыв к социальной справедливости и присоединились к борьбе за равенство как в США, так и во всем мире. Они продолжают подавать пример и вдохновляют следующее поколение активистов, создавая цифровую премию NAACP-Archewell для обеспечение поддержки и признания будущих поколений лидеров в области гражданских прав», — передает слова президента премии Деррик Джонсон издание Billboard.

Герцоги Сассекские появятся на красной дорожке премии NAACP Image Award, которую присуждают цветным знаменитостям из мира кино, театра, музыки и литературы. Среди номинантов прошлых лет были Рианна, Джей Зи, Мухаммед Али, Серена Уильямс и другие.

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