«Вернуть место главной поп-звезды»: Бритни Спирс планирует возвращение на сцену

Бритни Спирс планирует возвращение на сцену. Ходят слухи, что поп-звезда работает над своим первым выступлением после освобождения от опеки отца. Также Спирс готова дать интервью американской журналистке Опре Уинфри.

«Бритни работает над своим возвращением на сцену. Она думает над тем, как вернуть себе место главной поп-звезды. Люди забывают, что Бритни — творческая натура, чье видение и страсть во многом способствовали ее раннему успеху в карьере», — сказал инсайдер изданию The Sun.

Напомним, Бритни Спирс была под опекой 13 лет и только в 2021 году суд постановил наделить звезду дееспособностью. Певица не раз обвиняла свою семью в издевательствах. Она рассказывала, что жила в маленьком доме, без машины и телефона, звезда не могла уединиться и на все жалобы получала ответ: «Извини, ты находишься под опекой».

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