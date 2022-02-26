«Это был эмоциональный ад»: Наталья Рудова поссорилась с участниками второго сезона «Звезд в Африке»

Исполнительницу главной роли в сериале «Татьянин день» Наталью Рудову признали одной из самых скандальных участниц второго сезона шоу «Звезды в Африке».

Напомним, скоро на ТНТ выйдут первые серии второго сезона проекта о выживании звезд в ЮАР. Одной из участниц на этот раз стала актриса Наталья Рудова.

Не успела Рудова появиться на проекте, как тут же стала плести интриги. Ольга Бузова даже сравнила блондинку с ее коллегой Стасом Ярушиным. В прошлом сезоне актер, как и Рудова, постоянно со всеми ссорился и подначивал соперников.

К слову, свое поведение Рудова может объяснить чрезмерной закрытостью. Обычно актриса не любит находиться в толпе незнакомых людей. А именно в такой ситуации оказалась Наталья на проекте.

«Это был эмоциональный ад лично для меня. Так как я максимально закрытый человек, мне было крайне тяжело находиться под камерами 24/7 в обществе практически не знакомых мне людей. Хоть они все классные, и я коммуникабельна, мне было некомфортно», — передает слова актрисы starhit.ru.

Напомним, ранее Наталья Рудова в микрошортах позировала в саванне.

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