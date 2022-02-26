«Никто из деятелей культуры и рта не раскрыл»: Михалков раскритиковал звезд за молчание о Донбассе

Режиссер Никита Михалков раскритиковал деятелей культуры, которые на протяжении восьми лет не замечали, что творится в Донбассе. По его словам, те, кто требует прекратить операцию России по защите этой территории «и рта боялись раскрыть» и не обращали внимание на преступления против мирного населения.

«Они спокойно взирали на все, что происходит, кормились «с руки» государства и молчали, пока не возникла опасность и, как говорят в России, жареный петух в виде западных санкций не стал угрожать их насиженным задницам». Никита Михалков

Как отметил Михалков, звезды боялись раскрыть рот, потому что их дети учатся за границей. Кроме того, режиссер считает, что многие молчали, потому что у них есть недвижимость за рубежом. Тратят деньги они за границей, а зарабатывают в России, сообщает ТАСС.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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