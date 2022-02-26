«Как можно такую грязь лить?»: Тигран Салибеков не может помириться с женой

Экс-участник «Дома-2» Тигран Салибеков заявил, что его жена оскорбляет его и всю его семью.

Напомним, недавно Юлия и Тигран Салибековы сообщили о своем расставании. Муж и жена разъехались.

Поклонники пары надеялись, что ради трех сыновей звезды снова станут жить вместе и помирятся. Но после поступков жены Салибеков уже сам не хочет общаться с ней.

«Глобальных проблем у нас никогда не было. Не было измен, наркомании, алкоголизма, рукоприкладства. Все возможно пройти… Ну человек принял такую позицию — лить говно на всю мою семью, так что бесполезно биться о ворота. Я прикрываю лавочку», — заявил бывший участник проекта «Дом-2».

«Я не могу нагавкать на жену — я так воспитан! А с. Как можно такую грязь лить? Что бы ни случилось — нужно оставаться человеком. А сколько я могу рассказать про любого человек из ее семьи?! Я знаю про каждую подругу Юли! Она мне все рассказывала. Если человек про кого-то сплетничает, то и про вас будет. Я тоже не святой, но не лью такую грязь», – добавил в своем микроблоге Тигран.

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